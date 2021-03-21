الإسعافات الأولية لنزيف الأنف

يصاب الطفل بنزيف في الأنف من حين لآخر، وفي كثير من الأحيان، عادةً ما يحدث نزيف الأنف الأكثر شيوعًا عند الأطفال بالقرب من مقدمة الأنف ، على الجدار الفاصل بين جانبي الأنف (الحاجز) ، وعادةً ما يبدأ من فتحة أنف واحدة فقط.





يبدأ نزيف الأنف في بعض الأحيان بعيدًا في الأنف ، لكن هذا نادر الحدوث ويحدث غالبًا عند كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو إصابات الأنف أو الوجه.





إذا أصبت بنزيف في الأنف اتبع هذه الخطوات:





لا تستلقي، اجلس أو قف.





استخدم المناديل أو المنشفة الرطبة لالتقاط الدم.





أمِل رأسك إلى الأمام، لا تميل رأسك للخلف لأن هذا يمكن أن يجعل الدم يسيل في حلقك.





اقرص الجزء الرخو من أنفك معًا (أسفل الجزء العظمي من أنفك مباشرةً) وتنفس من خلال فمك، افعل هذا لمدة 10 دقائق، تأكد من الاستمرار في الضغط لمدة 10 دقائق دون توقف.





إذا لم يتوقف نزيف أنفك بعد 10 دقائق من الضغط ، اضغط عليه لمدة 10 دقائق أخرى. إذا لم يتوقف الأمر بعد، اتصل بالطبيب

لا تمسك أنفك أو تفركها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة النزيف من أنفك.

متى يجب علي زيارة الطبيب؟

يجب عليك الاتصال بالطبيب والذهاب إلى المستشفى إذا:

تشعر بالدوار أو الضعف أو الإغماء (وكأنك قد تفقد الوعي).

أنفك تنزف بسرعة أو يبدو أنك تفقد الكثير من الدم.

إذا كنت تنزف من مناطق أخرى من جسمك ، مثل اللثة.





مصدر المعلومات موقع Kidshealth.