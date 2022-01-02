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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسكري الحمل

الحمل
الحمل

النساء الحوامل اللائي يعشن في مناطق جنوب كاليفورنيا ذات نوعية الهواء الرديئة أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا ، إيرفين. تم نشر النتائج في عدد سبتمبر من مجلة البيئة الدولية .

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بالنسبة للأمهات ، يرتبط سكري الحمل بزيادة مخاطر الإصابة بمشكلات صحية قصيرة وطويلة الأمد مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية. نسلهم أكثر عرضة للولادة المبكرة والتوحد في مرحلة الطفولة والسمنة عند البالغين. على الرغم من أن سبب سكري الحمل غير واضح ، فقد أشارت الأبحاث السابقة إلى التاريخ العائلي والعمر والسمنة كعوامل خطر شائعة. لكن الدراسات الحديثة تظهر أن العوامل البيئية ، بما في ذلك تلوث الهواء ، قد تلعب دورًا أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

قال جون وو ، دكتوراه ، أستاذ الصحة البيئية والمهنية في برنامج UCI للصحة العامة والمؤلف المقابل: "هناك اهتمام متزايد بفهم الدور المحتمل للعوامل البيئية في تحفيز سكري الحمل" . "لقد ربطت النتائج المحدودة التعرض لتلوث الهواء بالمخاطر ؛ ومع ذلك ، لم تستكشف أي دراسة سابقة بشكل منهجي الآثار المشتركة لخلائط تلوث الهواء المعقدة على الحالة."

استخدم فريق UCI بيانات السجلات الصحية الإلكترونية على المستوى الفردي من قاعدة بيانات Kaiser Permanente لما يقرب من 396000 حالة حمل من 2008 إلى 2018 لتحديد آثار التعرض لمخاليط ملوثات الهواء. أجرى الباحثون تحليلاً إحصائياً لمتوسط ​​التركيزات الشهرية للجسيمات الدقيقة وملوثات الهواء الغازية. أظهرت النتائج أن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل. اكتشف الفريق أيضًا أن الأمهات من أصل إسباني وذات الوزن الزائد / السمنة معرضات بشكل غير متناسب لخطر الإصابة بهذه الحالة.

تشمل التدخلات الموصى بها لتقليل احتمالات الإصابة بسكري الحمل ، خاصة بين المجموعات الديموغرافية المعرضة للخطر في جنوب كاليفورنيا ، لوائح أقوى لجودة الهواء ، واستخدام مرشحات الهواء وأجهزة تنقية الهواء ، والفحص المبكر لسكري الحمل ، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وقالت وو إن "نتائج الدراسة سوف تسد الفجوات الحرجة في الأدبيات وتساعد في معالجة بعض التناقضات في النتائج الوبائية حول أسباب سكري الحمل". "هناك حاجة لدراسات مستقبلية لفحص الآثار المشتركة للضغوط المتعددة ، بما في ذلك العوامل البيئية والاجتماعية ، على هذا ونتائج الحمل السلبية الأخرى ، ودراسة المناطق الأخرى حيث تختلف مستويات ملوثات الهواء وتركيباتها عن الدراسة الحالية."

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