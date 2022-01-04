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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد اليوم 4 يناير .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

حظك اليوم
حظك اليوم

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 4 يناير،  وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 -1 -2022 اكتشف ما يخبئه برجك

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توقعات الأبراج 2022 .. اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا في العام الجديد



 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 4 يناير فإن ذلك يعنى أنك محب للتميز ولديك روح إيجابية وتتمتع بالحيوية وبروح الفكاهة، وأنت أيضًا مبتكر ومحلل بارع وتساعدك بصيرتك على التوصل لنتائج مهمة.

وتقدم خبيرة الأبراج، نصيحة لمولود 4 يناير تقول له فيها، إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شىء جيدا قبل الإقدام عليه.

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