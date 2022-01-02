توقعات الأبراج 2022 .. اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا في العام الجديد

مع بداية عام ٢٠٢٢، يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج و أهم توقعات الأبراج لعام 2022 سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو الصحي أو المادي أيضا.

وقدم خبير الأبراج محمد صبحي ، توقعات الابراج ٢٠٢٢ علي موقع صدي البلد الإخباري

أبرز توقعات الأبراج لعام 2022

الحمل ٢١/٣الي١٩/٤

يمر الحمل بمرحله متوتره في بدايه العام تبدء فالتحسن ابتداء من ٢٥/٢ ويعيش فتره جميله ابتداء من ١/٥بدخول المشترى الحمل مما يجعل الحمل يعيش فتره قويه علي الصعيد المادي والمهني.



الثور ٢٠/٤الي ٢٠/٥

يمر الثور بفتره عدم اتزان قبل نهايه العام الماضي تستمر حتي ٢٥/٢بعد انتهاء تراجع الحاكم الزهره ممايجعل الثور امام فرصه قويه للصعود والنجاح ان استغل الفرص التي ستتاح أمامه.

الجوزاء ٢١/٥الي٢٠/٦

يمر في بدايه العام بعد التوتر نظرا لتراجع الحاكم عطار ويشهد تحسن بعد هذا الرجوع ولاكن عليه ان يفكر بدون تسرع نظرا لان الحاكم عطارد سيتراجع اكثر من مره وستكون التاثيرات سلبيه بعض الشئ.

السرطان ٢١/٦الي٢٢/٧

يشهد السرطان صعود وهبوط نظرا لانتقال الحاكم القمر كل يومين برج جديد مما يجعل السرطان لا يشعر باستقرار ولاكن امام السرطان خلال هذا العام تحسن قوي واستقرار مادي ومهني وعاطفي.



الاسد٢٣/٧الي ٢٢/٨

مر الاسد خلال العامض بضغوط قوية ـثرت عليه في كافة الجوانب في عام 2022 يشهد الاسد تحسن قوي مهني وماديا بعد خروج الشمس من الدلو في ٢٥/٢ويشهد استقرار عاطفي واستعداد للسفر ولكن في فترة تواجد الشمس في برج الميزان قد يشعر بتوتر مؤقت.

العذراء٢٣/٨الي٢٢/٩

يبدء العام ببعض التوتر نظرا لتراجع الحاكم عطارد وتبدء الاوضاع في التحسن ابتداء من شهر مارس ولاكن علي العذراء ان يستغل الفرص التي ستتاح امامه حتي يستفيد منها وان يكون اكثر هدوءا.

الميزان ٢٣/٩الي٢٢/١٠

يتاثر الميزان بتراجع الحاكم الزهرة حتي شهر مارس وتبدء الأوضاع فالتحسن التدريجي أمامه فرصة قوية لحل مشاكل ماديه ومهنيه وتغيرات ايجابيه ان استغلها بشكل أمثل.

العقرب ٢٣/١٠الي٢١/١١

يشهد العقرب عام قوي وحل المشاكل وانتصارات وتحقيق اهدافه علي كافه الاصعده قد يجد بعض الضغوط في بدايه العام ثم تتحسن تدريجيا الي افضل حال في النصف الثاني من العام.

القوس ٢٢/١١الي٢١/١٢

يشهد العام انتقال المشترى الي الحوت مما يجعل القوس في افضل حالته الماديه والمهنيه واستقرار عاطفي فالنصف الثاني من العام.



الجدي٢٢/١٢الي١٩/١

يجد الجدي بعض الحلول المؤقته لمشاكل مزمنه مر بها ولاكن يتاثر بتواجد الحاكم زحل مما يعطيه بعض الصعاب والعقبات التي يجب ان يستفيد منها وان يحسن من اموره كافه من هذه الدروس.

الدلو ٢٠/١الي١٨/٢

يمر الدلو بضغوط ماديه ومهنيه وعاطفيه كثيره منذ فترة وتبدء الأوضاع فالتحسن التدريجي ابتداء من شهر مارس بعد خروج الشمس من الدلويتاثر الدلو بوجود الحاكم زحل فهو يعطيه دروس قاسيه، وبعض العقبات خلال العام علي اصعدة مختلفة للاستفادة من هذه الدروس والصعوبات علي مدار العام.

الحوت١٩/٢الي٢٠/٣

مر الحوت بفترة توتر علي كافة الأصعدة العام الماضي، ويشهد الحوت تواجد كوكب المشترى حاكم الحوت في الحوت مما يعطي دفعه قويه للحوت ابتداء من ٢٥/٢وحتي١٠/٥، وعليه ان يستغل هذه فتره تواجد المشترى بالحوت وتحقيق كافه النجاحات وتعويض ما فاته العام الماضي.