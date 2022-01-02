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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 2 يناير أعرف نصيحة الأبراج

الابراج
الابراج

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 2 يناير،  وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

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نشرة الصحة والمرأة.. حظك اليوم في العام الجديد.. متغير أوميكرون يوفر مناعة ضد سلالة دلتا

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لمواليد 31 ديسمبر .. تعرف على حظك في العام الجديد 2022


مواليد اليوم

مواليد اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 2 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وواقعي وحساس ولديك روح عملية.. كما أن رشاقتك الاجتماعية تلعب دورا مهما في صعودك في الحياة.


نصيحة: 

عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

الترابي الصحة العام الجديد عبير فؤاد المراة ميلاد اجتماع صحة

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