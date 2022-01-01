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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد اليوم.. ماذا يقول تاريخ ميلادك مع بداية السنة 1 يناير؟

الابراج
الابراج

 يتميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 1 يناير،  وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

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قد تشعر بأنّ عقل مولود اليوم السبت 1 كانون الثاني يناير من برج الجدي يُجري سباقاً حقيقيّاً للأفكار في رأسه، حيث تتسابق لديه الأفكار والتحليلات والأسئلة باستمرار وعلى مدار الوقت، وقد يشرد بعيداً بتفكيره في رحلة يُخطّط لها مع العائلة بينما هو في اجتماع عمل، لذا قد يكون مُشتت الأفكار، وربما يجد صعوبةً في تحديد ما يريد، وتظهر على ملامحه مشاعر مُختلفة ومختلطة لا يستطيع أحد تمييزها، فقد تظهر عليه مشاعر الحزن، والفرح، والحماس، والتردد، والاضطراب في نفس الوقت، لكن على الرغم من ذلك فإنّه يقوم بعمله على أكمل وجه، ويضع لمسته الخاصة، ويتميز بإنجاز المهام الصعبة التي تحتاج إلى شخصية حاذقة، ولا يسمح لأفكاره المُشتتة والمتشابكة بالتأثير على حياته.

الأبراج الجدي برج الجدي 1 يناير مواليد اليوم نصيحة

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