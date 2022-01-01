نشرة المرأة.. توقعات الأبراج في العام الجديد.. وكيف تنمي شخصية طفلك؟.. وهل لقاح فايز أمن للأطفال؟

نشر موقع صدى البلد، أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1-1-2022 على الصعيد مهنيا وعاطفيا وصحيا.

تميز أصحاب برج الجدى بالحكمة فى اتخاذ القرارات وهو من الأبراج الترابية، ولدية قدر كبير من تحمل المسؤلية ويعتمد عليه بنسبة كبيرة، وليس من الضروري أن يتسم أبناؤه بصفات واحدة.

ويمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم، إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. وجهودهم ليست بسبب أي مصلحة وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم وتحديدًا رقم تاريخ ميلاد الشخص، كما هو الحال مع مواليد يوم 1 يناير، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

أظهرت البيانات الأمريكية الجديدة المستندة إلى ما يقرب من 9 ملايين جرعة من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 الذي تم تسليمه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا عدم وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة ، وفقًا للباحثين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

عندما ينمو الطفل عقليًا وجسديًا ، ويدخل في المرحلة الفكرية والتعليمية من الحياة ، فإن الشخصية الواثقة تعده للتغلب على التحديات. فيما يلي بعض الطرق لدعم نمو شخصية طفلك: