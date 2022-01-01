لقاح فايزر آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا

أظهرت البيانات الأمريكية الجديدة المستندة إلى ما يقرب من 9 ملايين جرعة من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 الذي تم تسليمه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا عدم وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة ، وفقًا للباحثين في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



تم التصريح باستخدام اللقاح لأول مرة في هذه الفئة العمرية في أكتوبر. الآن تُظهر الدراسة الجديدة أن "نتائج السلامة الأولية هذه مماثلة لتلك الموصوفة في التجارب السريرية " التي أدت إلى الموافقة الطارئة على اللقاح ، وفقًا لفريق بقيادة آن هاوز من فريق الاستجابة لـ COVID-19 التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

استند التقرير إلى البيانات التي تم جمعها بواسطة نظام الإبلاغ عن أضرار اللقاحات (VAERS) التابع للوكالة. يعتمد على رسائل الهاتف الذكي من الآباء والأوصياء الآخرين على الأطفال لتنبيه مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأي "أحداث" صحية تحدث بعد تلقيح الطفل.

خلال فترة ستة أسابيع بعد الموافقة على اللقطات من 3 نوفمبر حتى 19 ديسمبر ، تلقى VAERS 4249 تقريرًا عن أحداث سلبية بعد تطعيم Pfizer في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11.

قال فريق هاوز إن الغالبية العظمى - 97.6٪ - "لم تكن خطيرة" ، وتألفت إلى حد كبير من ردود الفعل التي غالبًا ما تُرى بعد التطعيمات الروتينية ، مثل ألم الذراع في موقع الحقن ، أو بعض التعب أو الصداع العابر.

قال محققو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): "يجب إخطار الآباء بأن ردود الفعل المحلية والنظامية [مثل هذه] متوقعة بعد التطعيمات".

كانت الآثار الأكثر حدة نادرة للغاية. من بين حوالي 8.7 مليون لقاح تم تسليمه خلال فترة الدراسة ، تم تلقي 100 تقرير من هذا القبيل من قبل VAERS. وقال فريق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إنها تضمنت 29 تقريرًا عن الحمى ، و 21 تقريرًا عن القيء ، و 10 تقارير خطيرة عن نوبات صرع ، على الرغم من أنه في بعض حالات النوبات ، من المحتمل أن تكون هناك عوامل أساسية أخرى متورطة.

لم يكن هناك سوى 15 "تقريرًا أوليًا" عن حالة قلبية نادرة تُعرف باسم التهاب عضلة القلب ، وهو التهاب يصيب القلب لوحظ أيضًا ، في حالات نادرة ، بين المراهقين والشباب الذين تلقوا لقاح COVID.

وتوفيت فتاتان في الخامسة والسادسة من العمر تلقيا لقاح فايزر خلال فترة الدراسة. وأشار هوس وزملاؤه إلى أن كلا الطفلين "كان لهما تاريخ طبي معقد وكانا في حالة صحية هشة قبل التطعيم" ، وأضافوا أن "لا شيء من البيانات يشير إلى وجود علاقة سببية بين الوفاة والتطعيم".

على الرغم من أن وفيات الأطفال من COVID-19 لا تزال نادرة ، فقد مات مئات الأطفال الأمريكيين بسبب المرض منذ بدء الوباء. لذلك ، أكد فريق هاوز أن "التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من عدوى COVID-19" عند الأطفال.

الدكتور هنري بيرنشتاين طبيب أطفال في مركز كوهين الطبي للأطفال في نيو هايد بارك ، نيويورك أثناء قراءة التقرير الجديد ، قال إن الدراسة الجديدة "تدعم بوضوح إعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنة.

"نعم ، يمكن أن يكون هناك [على سبيل المثال ، احمرار ، وجع أو تورم في موقع الحقنة] وردود فعل جهازية [الحمى ، والتعب ، والصداع] بعد تلقي الطفل للقاح ، خاصة بعد الجرعة الثانية ،" قال بيرنشتاين. "في الواقع ، قد يعاني حوالي ثلث إلى نصف الأطفال من بعض هذه الآثار الجانبية."

ومع ذلك ، قال بيرنشتاين: "يجب على الآباء أن يعلموا أن الآثار الجانبية بشكل عام ليست خطيرة ولا تميل إلى الاستمرار لفترة طويلة على الإطلاق".

بالطبع ، قد يشعر بعض الآباء بالقلق بشأن الخطر النادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب. لكن "هذه البيانات مطمئنة بشكل لا يصدق [حول] مدى ندرة هذه الحالة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا ، ومدى اعتدال التهاب عضلة القلب إذا حدث ، ومدى سرعة تعافي الأطفال ،" قال بيرنشتاين. واضاف "ان اللقاح ايضا لم يسبب نوبات قلبية او وفاة".

نصح بيرنشتاين قائلا: "يرجى تطعيم أطفالك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في أسرع وقت ممكن". "هذه هي أفضل طريقة للحفاظ على سلامتهم (وعائلاتهم) وبصحة جيدة أثناء الجائحة المستمرة."