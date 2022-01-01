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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يحتفلون مع محافظ بورسعيد بالعام الميلادي الجديد بساحة مصر

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع المواطنين

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في الدقائق الأولي من عام 2022، علي الاحتفال مع المواطنين، في شوارع المحافظة، وذلك في ساحة مصر بنطاق حي الشرق .

واستقبل المواطنين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسعادة بالغة، وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه، وأقدم عدد من الأهالي علي تصوير أبنائهم، والتقاط صورة سيلفي مع المحافظ.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين بمناسبة قدوم عام 2022، وأكد لهم أن تطوير الميادين العامة والمتنزهات جاءت من أجل إسعادهم، وإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم، وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة في تأمين إحتفالات المواطنين.

علي الجانب الآخر، أشاد المواطنين بجهود محافظ بورسعيد في تطوير الشوارع والميادين والحدائق، مؤكدين أن بورسعيد باتت شوارعها تشبه شوارع الدول الأوربية، مقدمين له الشكر علي تطوير ساحة مصر وتمثال عظمة مصر.

وشهد ميدان ساحة مصر المُطل علي المجري الملاحي لقناة السويس أجواء إحتفالية كبيرة، وتواجد الآلاف من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية مع شجرة الكريسماس

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