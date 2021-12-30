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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: انتشار سيارات شفط المياه وعربات التدخل السريع لمواجهة سوء الطقس|صور

استعدادات الطقس
استعدادات الطقس

أعلن اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي ، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأشار محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .بالإضافة إلي ماتم من تطهير مصارف المياه وإنشاء بالوعات الأمطار 

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وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .

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