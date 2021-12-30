حالة الطقس غدا ..أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة على القاهرة ومعظم المحافظات

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، على عدة مناطق مختلفة بالبلاد يصاحبها نشاط للرياح وعواصف ترابية على المناطق الأخرى.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، حول حالة الطقس غدا، تشهد مناطق ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا ) أمطار غزيرة إلى متوسطة وأحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس غدا تشهد أيضا أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس ( الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير ).

ويشهد الطقس غدا، أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويكون حالة الطقس غدا، بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 11

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10