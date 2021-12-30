عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس غدا ..أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة على القاهرة ومعظم المحافظات

حالة الطقس غدا في
حالة الطقس غدا في مصر

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا، على عدة مناطق مختلفة بالبلاد يصاحبها نشاط للرياح وعواصف ترابية على المناطق الأخرى.

 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، حول حالة الطقس غدا، تشهد مناطق ( مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا ) أمطار غزيرة إلى متوسطة وأحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس غدا تشهد أيضا أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس ( الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير ).

توقف الدراسة بمطروح والإسكندرية.. وزير التنمية يستعرض حالة الطقس في المحافظات

ثلوج ليلة رأس السنة.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

ويشهد الطقس غدا، أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

ويكون حالة الطقس غدا، بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 11
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 12
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15
شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8
جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10

حالة الطقس غدا الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

ترشيحاتنا

غرامة 3 ملايين جنيه..عقوبة عدم تطابق بيانات المعتمر مع المسجلة قبل مغادرته

آخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

يصيب من تتخطى أعمارهم 65 عاماً.. كيف يؤثر الزهايمر على الذاكرة

شاومي تطلق هاتفا رائدا بإعدادات كاميرا جبارة

شاهد.. كيف شوقت مرسيدس عملاءها لـ فيجين EQXX من خلال الفيديوهات

تهريب زعيم مليشيا الحوثي.. وعلاقة إيران | وثيقة مسربة تفجر مفاجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

نجاة طلاب مدرسة لغات وإصابة المشرفة في انقلاب ميكروباص على الدائرى

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان "ستروين"

الميركاتو الشتوي.. الأهلي يعلن عودة نجم المنتخب لصفوف الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق الفيشاوي وزوجته.. وصدمة بعد ظهور تحاليل سمية الألفي

متخرجوش من البيوت.. الأرصاد تحذر: سيول وكرات ثلجية بهذه المناطق

زي أحفادي.. سيدة حلوان تروي تفاصيل حادث سحل فتاتين على يد لص "فيديو"

عايزة ترجع للساحة الفنية.. حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ