توقف الدراسة بمطروح والإسكندرية.. وزير التنمية يستعرض حالة الطقس في المحافظات

تلقي اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة يشير إلى توقف الدراسة فى محافظة مطروح والإسكندرية اليوم فقط، والى تعرض محافظات القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والقليوبية والغربية والجيزة لأمطار خفيفة إلى متوسطة ولا توجد تجمعات أمطار، واستمرار فتح ميناء الإسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح.

وأوضح أن باقي المحافظات تشهد طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة .

وأشار “شعراوى”، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما شدد وزير التنمية، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.