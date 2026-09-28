جامعة عين شمس عن قطع الأشجار بكلية التجارة: تصميمات جديدة للاند سكيب

قالت جامعة عين شمس، ردا على ما تم تداوله بقطع الأشجار داخل حرم كلية التجارة، إن ما يتم تداوله بهذا الوصف لا يعكس طبيعة الأعمال الجارية على أرض الواقع، والتي تأتي في إطار مشروع متكامل لتطوير وتحديث المسطحات الخضراء ورفع كفاءة البيئة العامة بالكلية.



وتوضح الجامعة أن الأعمال الحالية تستهدف إعادة تأهيل وتنسيق المساحات الخضراء، ورفع كفاءة التربة والأحواض الزراعية، وإزالة الحشائش والمخلفات الزراعية والنباتات التالفة، تمهيدا لاستحداث تصميمات جديدة للاند سكيب وزيادة كفاءة وجودة الغطاء النباتي داخل الكلية، وليس القضاء عليه أو تقليصه.



وتؤكد الجامعة أن أعمال التطوير تتم وفق خطة تستهدف الحفاظ على الرقعة الخضراء وتنميتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستدامة البيئية وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة، وهو ما تحرص جامعة عين شمس على تطبيقه في مختلف منشآتها وكلياتها.



ومن ثم، فإن تصوير أعمال إعادة التأهيل والتطوير باعتبارها (ذبحا للأشجار) لا يقدم الصورة الكاملة لما يجري داخل الكلية، خاصة أن الحكم على مشروع تطوير متكامل من خلال مرحلة التنفيذ وإزالة المخلفات والتجهيزات الأولية، وقبل اكتمال أعمال الزراعة والتنسيق، قد يؤدي إلى استنتاجات لا تعبر عن الشكل النهائي للمشروع أو أهدافه.



وتؤكد جامعة عين شمس احترامها الكامل لدور وسائل الإعلام في المتابعة والنقد البناء، وفي الوقت ذاته تدعو إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية بالجامعة قبل نشر المعلومات التي تتعلق بأعمال التطوير داخل منشآتها، بما يضمن تقديم صورة مكتملة ودقيقة للرأي العام.



وتجدد الجامعة تأكيدها أن حماية البيئة والحفاظ على المساحات الخضراء ليست مجرد توجه جمالي، وإنما جزء أصيل من مسؤوليتها المؤسسية والتزامها بمبادئ التنمية المستدامة، وأن النتيجة النهائية لأعمال التطوير الجارية بكلية التجارة ستعكس هذا الالتزام بصورة واضحة على أرض الواقع.