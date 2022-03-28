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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 مارس  2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.86 جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( مصر، الأهلى،المشرق ، الأهلي المتحد) نحو 4.87 جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع .

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (التجارى الدولي CIB،فيصل الاسلامي)  4.87جنيه للشراء و 4.89 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( بلوم ،  المصرف العربي الدولي ، HSBC) نحو 4.86جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك (قناة السويس،  الإسكندرية) 4.85جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين بنك كريدى اجريكول نحو 4.84جنيه للشراء و4.90جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين بنك الإمارات دبى الوطني نحو 4.84جنيه للشراء و4.89جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك  قطر الوطني QNB نحو 4.82جنيه للشراء و 4.90 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك الشركة المصرفية العربية 4.80جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.80 جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التعمير والاسكان نحو 4.79 جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك أبوظبي الأول نحو 4.79جنيه للشراء و 4.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك البركة نحو 4.76 جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك أبوظبي التجاري  4.75جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.

 

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.74جنيه للشراء و 4.90 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(  ، الكويت الوطني،العقارى المصري العربي ) نحو 4.74 جنيه للشراء و 4.89 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.72جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى المصرف المتحد نحو 4.71جنيه للشراء و 4.89جنيه للبيع.

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