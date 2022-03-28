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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترقيات فنية جديدة لـ فورد رينجر 2023 .. صور

ترقيات فنية جديدة
ترقيات فنية جديدة لـ فورد رينجر 2023

تواصل شركة فورد عملاقة تصنيع السيارات من تألقها داخل السوق الاسترالي، بعد أن كشفت النقاب عن المواصفات الخاصة بالجيل الجديد من النسخة العملاقة رينجر، حيث تقدم هناك عبر 3 محركات ديزل ذات تقنيات متنوعة من ناحية القوة.

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ترقيات فنية جديدة لـ فورد رينجر 2023

وتظهر السيارة فورد رينجر عبر 6 فئات من التجهيزات وهم XL و XLS و XLT و Sport، بالاضافة إلى وايلد تراك، والنسخة Raptor،  مع اطلالة خارجية مميزة كعادتها، حيث تضم مساحة تخزين خلفية من فئة البيك اب ثنائية الكابينة، إلى جانب التجهيزات الداخلية، والتدعيمات الفنية والتقنية.

ترقيات فنية جديدة لـ فورد رينجر 2023

تأتي السيارة فورد رينجر بمحرك قياسي تيربو ديزل، بسعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 125 كيلو واط أي ما يعادل 167 حصان، و 298 رطل قدم، اي 405 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

ترقيات فنية جديدة لـ فورد رينجر 2023

بينما تعمد السيارة على قدرات محرك رباعي الأسطوانات ديزل مدعوم بشاحن توربيني مزدوج ، بسعة 2000 سي سي، قادر على ضخ 206 حصانا، و 500 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي من 10 سرعات.

ترقيات فنية جديدة لـ فورد رينجر 2023

كما تقدم السيارة فورد رينجر بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V، بسعة 3000 سي سي، متصل باشحن توربيني مع قوة قدرها 247 حصانا، و 600 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، و محرك V6 EcoBoost مزدوج الشاحن التوربيني، بسعة 3000 سي سي ايضا، بقوة 392 حصانا، و 583 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

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