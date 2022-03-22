وحش الطرق الوعرة .. شاحنة فورد F250 تظهر بإطلالة عسكرية .. صور

النسخة فورد F250 هي القوة العالية والتصميم المميز، والذي يمنحها الافضلية وسط عائلة البيك اب الشهيرة، حيث تعد واحدة من ابرز الشاحنات المقدمة داخل الاسواق العالمية.

وحش الطرق الوعرة .. شاحنة فورد F250 تظهر باطلالة عسكرية

ولكن يبدو أن هذه النسخة استطاعت ان تبهر محبي عالم السيارات من جديد، بعد أن حصلت على ترقيات خارجية حيث تم الكشف عنها من قبل شركة Megarexx Trucks، وكأنها أقرب إلى المركبات العسكرية التي تتسم بالصرامة.

وحش الطرق الوعرة .. شاحنة فورد F250 تظهر باطلالة عسكرية

وحش الطرق الوعرة .. شاحنة فورد F250 تظهر باطلالة عسكرية

وحش الطرق الوعرة .. شاحنة فورد F250 تظهر باطلالة عسكرية

تأتي شاحنة فورد F250 المعدلة بطلاء خارجي يعتمد على الاطلالة العسكرية المموهة، حيث تضم تداخل لوني من البني الداكن، والأخضر المظلل، والبني الفاتح واللون الاسود ايضًا، مع مصد أمامي بنفس الإطلالة معزز بإضاءة خارجية من 4 كشافات دائرية، بالاضافة إلى مصباح اضاءة عريض يتوسط الشبكات الأمامية للسيارة.

وحش الطرق الوعرة .. شاحنة فورد F250 تظهر باطلالة عسكرية

ودعمت شاحنة فورد F250 بنظام تعليق Bilstein المميز، وأذرع MegaRexx، بالإضافة إلى ارتفاع معدل يصل إلى 6 انش اي ما يعادل 15.24 سم، بينما ترتكز السيارة على إطارات من طراز ميشلان XZL يبلغ قياسها 46 إنش، وجنوط من الألومنيوم قياسها 20 إنش باللون الاسود.

وحش الطرق الوعرة .. شاحنة فورد F250 تظهر باطلالة عسكرية

زودت شاحنة فورد بمحرك تيربو ثماني الاسطوانات طرازPower Stroke V8 ، سعة 6700 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 475 حصانا، وعزم اقصى للدوران بنسبة مذهلة تبلغ 1.424، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 10 سرعات.