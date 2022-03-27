علاج الربو أحدها.. تعرف على فوائد البردقوش

نبات البردقوش (Marjoram) او الزعتر البري هو أحد النباتات العطرية التي تنتمي لفصيلة النعناع، ويتواجد بكثرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وشمال إفريقيا وغرب آسيا لآلاف السنين، وهو يشبه الريحان، وقد استخدم بشكل موسع منذ القدم في العلاج بالأعشاب والطب البديل.

لذا نقدم لك عبر السطور التالية فوائد البردقوش وفقا لموقع health.

من فوائد البردقوش ما يلي:

·علاج نزلات البرد، والإنفلونزا، وحالات احتقان الصدر.

·علاج الربو، والتهاب التشعبات الهوائيّة.

· علاج فعال للصداع النصفي والشقيقة.

·استنشاق بخاره يُساعد على علاج الجيوب الأنفيّة.

. تخفيض معدلات الضغط العالي.

·علاج مشاكل الجهاز الهضمي، كفتح الشهية، وعلاج المغص المعويّ.

· علاج الالتهابات المختلفة، كالتهاب المفاصل، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة المختلفة.

·خفض وتنظيم مستويات السكر في الدم.

· تُمنع النساء الحوامل من تناوله، لأنه يُسبب الإجهاض، والولادة المبكرة.

· الوقاية من تليف الكبد.

. علاج التوتر العصبي.

طريقة عمل شاي البردقوش ويتم عمل شاي البردقوش بأخذ ملء ملعقة طعام كبيرة من أوراقه، ووضعها في كوب ثم يُصب عليه الماء المغلي، مع تغطيته جيدا، وتركه لمدة ربع ساعة، ومن ثم تصفية الشاي وشربه، ويمكن تكرار ذلك مرتين في اليوم الواحد، وما يؤخذ بعين الاعتبار هو أن الأعشاب لا تُغلى، وإنّما يُضاف إليها الماء المغلي، وذلك حتى لا تفقد الزيوت الطيارة الموجودة فيها.