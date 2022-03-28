روسيا تقصف مستودعا نفطيا في أوكرانيا.. تفاصيل

أعلن حاكم منطقة ريفني في أوكرانيا اليوم الإثنين، عن تعرض مستودع نفطي لضربة صاروخية روسية.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية، عن فيتالي كوفال حاكم منطقة ريفني الأوكرانية، أن مستودعا نفطيا تعرض لضربة صاروخية روسية.

وخلال خطاب قصير عبر الفيديو، قال فيتالي كوفال، رئيس الإدارة الإقليمية لريفن، إن خزانات النفط تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية.

إلى ذلك، أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تدمير 3 طائرات أوكرانية، واستهداف 41 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف إنه تم إسقاط طائرتين من طراز "سو-24"، وثالثة من طراز "سو-25" في مقاطعتي جيتومير ودونيتسك الأوكرانيتين.

وتابع "دمرت صواريخنا التي أطلقت من البحر مستودعات ذخيرة كبيرة في بلدات أوشومير وفيسيلوفكا في منطقة جيتومير.. والتي كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف بالعتاد".