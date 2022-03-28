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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن أهم مطالبها في المفاوضات مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، أهداف بلاده من مفاوضات السلام مع روسيا.

وحسب “رويترز” قال كوليبا، إن أكثر أهداف أوكرانيا طموحًا قبل مفاوضات السلام مع روسيا، هو الاتفاق على وقف إطلاق النار”.

ومن المرجح أن تبدأ محادثات السلام الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا غدًا في تركيا.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تسير في اتجاه إيجابي. 

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع الحكومة التركية، إن "الاتصالات الهاتفية مع بوتين وزيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي". 

وقال الرئيس التركي، إنه سيعقد لقاء مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول، غدا الثلاثاء.

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