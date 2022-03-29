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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة: نسعى للخروج بخطوات جادة في موضوعات التكيف وتمويل المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر خلال رئاستها للمؤتمر تحرص على الاستماع إلى جميع المداخلات والأفكار، بما يساعد على فهم توقعات وأولويات الدول الأطراف، والبناء على النجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو COP26، وتحقيق التوازن بين كافة مسارات التفاوض، ومختلف التوجهات، للخروج بنتائج مرضية للجميع تساعد على زيادة الطموح وتسريع وتيرة العمل المناخي وبدء مرحلة تنفيذ حقيقية، وضمان إحراز التقدم في الهدف العالمي للتكيف، وهو الهدف الجماعي الجديد المحدد كمياً بشأن التمويل، بالإضافة إلى تفعيل إطار عمل سانتياغو بشأن الخسائر والأضرار وإحراز تقدم في حوار جلاسكو بهذا الشأن. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الجلسة الوزارية المغلقة، برئاسة باتريشيا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومشاركة وزيرة البيئة الإماراتية، على هامش أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي.

حيث حضر المشاورات وزراء البيئة بعدد من الدول فى لبنان والأردن والعراق وسوريا وبنجلاديش وباكستان، وكل من رواد المناخ لمؤتمر المناخ cop26 ، وهم: رائد مؤتمر المناخ cop27 الدكتور محمود محى الدين والذى ركز على آليات التمويل المبتكر واحتياجات الدول من نسب مشروعات التكيف، وكذلك ممثلى المنظمات الدوليه مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وممثل وزير الخارجية المصري، بهدف مناقشة آليات تنفيذ الدول لتعهداتها في مؤتمر جلاسكو وتوقعاتهم لنتائج مؤتمر المناخ القادم COP27 وما سيتضمنه من موضوعات. 

وفيما يخص الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون الحثيث مع الزملاء في المملكة المتحدة، وإجراء العديد من النقاشات مع مجموعات مختلفة، بما يساعد في رسم خارطة الطريق لاستضافة المؤتمر والتخطيط له على مدار العام، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية على المستوى الوطني من خلال اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر واللجان التابعة لها.

وأكدت ياسمين فؤاد ، أن المشاورات الوزارية فى هذه الجلسة مع المجموعة العربية وشمال إفريقيا هامة لأنها خرجت بعدة توصيات منها أهمية الهدف العالمي للتكيف، وكذلك الهدف الجديد للتمويل ومناقشة ما تم من تقدم في برامج عمل الهدفين في شرم الشيخ، وذلك لارتباطهما الوثيق برفع الطموح، وأهمية إدراج المجتمعات المحلية والتي تتأثر بتغير المناخ فى مؤتمر المناخ مع رصد قصص النجاح التى خرجت من تلك المجتمعات للتصدى لآثار تغير المناخ، وكذلك أهميه المشروعات لكل من التخفيف والتكيف والتى تستهدف مختلف مناحي التنمية لاعطاء صورة حقيقية لكيفية تحقيق رفع الطموح مع وجود الدعم لذلك.

وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تأخذ موضوعات التكيف والتمويل الاهتمام الكافي، وأن يسفر مؤتمر المناخ COP27 عن خطوات جادة في هذا المجال، ودفع هذين الملفين الهامين للدول النامية.

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