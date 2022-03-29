الاستخبارات البريطانية: روسيا بدأت نشر مقاتلي مجموعة "فاجنر" في شرق أوكرانيا

كشفت الاستخبارات البريطانية، أن الحكومة الروسية بدأت في نشر مقاتلين من مجموعة "فاجنر" الأمنية الروسية الخاصة، في شرق أوكرانيا؛ لتنفيذ مهام قتالية، متوقعة نشر أكثر من 1000 من عناصرها.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية، عبر حسابها على منصة "تويتر": "نُشرت عناصر شركة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية في شرق أوكرانيا، ومن المتوقع أن ينتشر أكثر من ألف عنصر -من بينها قادة بارزون في المجموعة- للقيام بعمليات قتالية".



وأضافت الوزارة: "بسبب الخسائر الثقيلة والهجوم المتعطّل إلى حد كبير، من المرجح بشدة أن تكون روسيا قد اضطرّت لمنح الأولوية فيما يخص أفراد فاجنر لأوكرانيا، على حساب العمليات في أفريقيا وسوريا".