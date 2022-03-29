وزيرة البيئة: نجتمع بالرئيس السيسي شهريا لمتابعة تفاصيل مؤتمر المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من المهم جدا أن نضع المشروعات وما يتم لصالح المواطن فى قلب عملية المسار الخاص بالمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع معهد التخطيط القومي فى التسريع من وتيرة إجراءات مصر للتصدي لأثار تغير المناخ.

وأضافت “فؤاد”، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه يجب أن يكون هناك رفع للوعي لدي المواطن بقضية تغير المناخ، والجميع يكونوا شركاء الجزء الأكاديمي البحثي، بحيث يكون هناك سلوك إيجابي للمواطن.

وتابعت أنه كان يوجد توجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بكيفية الاستعداد الجيد لمؤتمر المناخ، ووضع الأولويات المصرية والمشروعات الخاصة بالحكومة المصرية، لافتة إلى أنه يتم الاجتماع شهريا مع الرئيس السيسي واللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تفاصيل المؤتمر واستعداد شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إنه من القضايا الرئيسية التي يهتم بها المعهد هي قضايا البيئة والتنمية المستدامة.