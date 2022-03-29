من سيارتها.. أحدث ظهور لـ مايان السيد عبر إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة مايان السيد فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.

وظهرت مايان السيد في الفيديو بمكياج هادئ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف، وذلك من سيارتها، مما نال إعجاب متابعيها.

ونجحت الفنانة الشابة مايان السيد، في تقديم أعراض اضطراب طيف التوحد، من خلال شخصية خديجة التي أدت دورها في حكاية “حلم حياتي” بمسلسل “إلا أنا”، والذي عرض مؤخرا.

وتقدم مايان السيد، دور خديجة الشابة صاحبة الـ19 عاماً، المصابة باضطراب طيف التوحد، والتي تحلم بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية وأن تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة خديجة والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

وانعكس اهتمام مايان السيد بتفاصيل مرضى التوحد، على أدائها التمثيلي، حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد، منها، تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، وصعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، والانفعال الزائد من المزاح، والتفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.