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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد: فخورة بتجربة مسلسل إلا أنا

مايان السيد
مايان السيد

عبّرت الفنانة مايان السيد، عن امتنانها لمشاركتها في تجربة مسلسل “الا انا”، حدوتة “إنسان مميز”.

 

قالت مايان السيد، في تصريح لـ “صدى البلد”، “فخورة بالمشاركة في العمل خاصة ان مسلسل إلا أنا، يناقش قضايا مجتمعية هامة ويسلط الضوء عليها، وهذا يغير الكثير في عقول المتفرجين، ويلفت انتباههم لتلك القضايا المهمة”.

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حكاية إنسان مميز

وتناقش حكاية "إنسان مميز" قضية مرض التوحد، حيث تظهر بطلة الحكاية مايان السيد بدور فتاة جامعية تعاني من التوحد، ولديها حلم تريد تحقيقه وهو التمثيل ويجسد الفنان تيام مصطفى قمر دور شقيقها ضمن الأحداث، وتقابل يوسف عثمان بالصدفة والذي يعمل مخرجًا مسرحيًا ويساعدها في تحقيق حلمها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

 

حكاية "إنسان مميز" من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل ويشارك في بطولتها كل من الفنانة الشابة مايان السيد، والفنان الشاب تيام مصطفى قمر، والفنان يوسف عثمان، والفنانة الشابة منة عرفة.

مايان السيد الفنانة مايان السيد إلا أنا حكاية إنسان مميز يوسف عثمان ياسمين أحمد كامل

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