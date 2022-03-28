لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

عادة ما تثير الفنانة الشابة مايان السيد الجدل، بجلسات التصوير التي تقوم بها، إلا أنها هذه المرة أثارت غضب متابعيها، خاصة بعد صورها وهي تبكي بجوار الكعبة المشرفة، وفي ساعات المسجد الحرام، ثم تبعت ذلك بجلسة تصوير جريئة بالأمس.

تعرضت مايان السيد لانتقادات كثيرة بعد نشرها صورها وهي تبكي بجوار الكعبة، حيث اعتقد البعض أنها تنشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب متابعين أكثر، وإعجابات، ولفت الأنظار إليها على السوشيال ميديا.

لم تكتفي الفنانة الشابة مايان السيد، بنشر صورها من العمرة، وخضعت لجلسة تصوير بعد عودتها، أثارت غضبت متابعيها نظرًا لإطلالتها الجريئة بعد زيارتها بيت الله الحرام.

صور مايان السيد من العمرة

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت خلاله وهي تؤدي مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

ظهرت مايان السيد في الفيديو وهي ترتدي ملابس العمرة والقناع الطبي، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: « الحمد لله»، ليحصد الفيديو الكثير من التفاعلات من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقد عدد كبير من متابعي مايان السيد ظهورها في الفيديو وهي في حالة بكاء شديد، وتأثر خلال تأديتها مناسك العمرة، حيث أعتبر البعض أنها محاولة منها لجذب متابعين أكثر، وتساءل البعض عن حكم نشر الصور على السوشيال ميديا ونحن نبكي بجوار الكعبة؟ وهل يعد ذلك رياء ومحاولة لجذب متابعين كثر او من الجائز فعل ذلك؟

جلسة تصوير مثيرة للجدل بعد العمرة

بعد عودة الفنانة الشابة مايان السيد من تأدية مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، خضعت لجلسة تصوير جديدة، أثارت بها الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الجريئة بعد ما ظهرت بملابس العمرة.

ظهرت مايان السيد خلال جلسة التصوير بفستان نبيتي فوق الركبة وبكم واحد فقط، واختارت تسريحة شعر ذلل الحصان، وعلقت عليها قائلة: « يوم آخر فرصة أخرى لك».

أخر أعمال مايان السيد

تعتبر حكاية « حلم حياتي»، من مسلسل «إلا أنا»، آخر أعمال الفنانة مايان السيد، والتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، حيث قدمت دور فناة تسمى «خديجة»، كانت تعاني من أعراض التوحد، والمسلسل من إخراج ياسمين أحمد كامل، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، بطولة منة عرفة، تيام مصطفى، يوسف عثمان، هنا داوود، وإيفا.