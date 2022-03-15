ماذا فعلت مايان السيد أمام الكعبة .. فيديو جراف

صور جريئة ولافتة دوماً ما جعلت الفنانة الشابة مايان السيد محل جدل لتتصدر التريند على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، لكن هذه المرة كانت صورها مختلفة بعدما فاجأت جمهورها بصور لها بـ الحجاب وهي تبكي أمام الكعبة ، أثناء تأدية مناسك العمرة .

خلال الفترة الماضية تعرضت الفنانة مايان السيد لحملة من الانتقادات الواسعة بسبب الصور التي كانت تنشرها على حساباتها الشخصية، والتي اعتبرها الجمهور جريئة بعض الشيء، خاصة صور لها وهي ترتدي فساتين وترفع يديها، لكنها سريعاً مع نشرت صورا جديدة من أمام الكعبة .

أجواء روحانية

دعاء و بكاء وأجواء روحانية عاشتها الفنانة الشابة مايان السيد، فيبدو أنها المرة الأولى التي تزور فيها الكعبة، وتأثرت كثيراً بالمشهد وحرصت على التقاط صور لها من أمام الكعبة الشريفة .

نشرت مايان السيد صورا جديدة لها على حسابها على أنستجرام، وهي ترتدي الحجاب وعباءة سوداء، من أمام الكعبة وهي تؤدي مناسك العمرة، ولاقت صورها الجديدة إعجاب الآلاف من المتابعين الذين فوجئوا بـ صور ميان السيد بالحجاب على غير عادتها في صورها السابقة .

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