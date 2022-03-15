بعد نشر صورها أمام الكعبة.. مايان السيد تتعرض للهجوم مرة أخرى

صور جريئة ولافتة دوماً ما جعلت الفنانة الشابة مايان السيد محل جدل لتتصدر التريند على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، لكن هذه المرة كانت صورها مختلفة بعدما فاجئت جمهورها بصور لها بالحجاب وهي تبكي أمام الكعبة، أثناء تأدية مناسك العمرة.

خلال الفترة الماضية تعرضت الفنانة مايان السيد لحملة من الانتقادات الواسعة بسبب الصور التي كانت تنشرها على حساباتها الشخصية، والتي اعتبرها الجمهور جرئية بعض الشيئ، خاصة صور لها وهي ترتدي فساتين وترفع يديها، لكنها سريعاً مع نشرت صور جديدة من أمام الكعبة.

دعاء و بكاء وأجواء روحانية عاشتها الفنانة الشابة مايان السيد، فيبدو أنها المرة الأولى التي تزو فيها الكعبة، وتأثرت كثيراً بالمشهد وحرصت على التقاط صور لها من أمام الكعبة الشريفة .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو