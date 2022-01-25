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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد تنشر صورة لها من أمام الأهرامات

مايان السيد
مايان السيد

نشرت  الفنانة مايان السيد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الحالات والصور والفيديوهات "فيسبوك".

 

وظهرت مايان السيد ، من مدينة الجيزة بالأهرامات وهي تستمتع بإجازاتها، وكتبت من خلال صورتها معلقة:أهلا بكم في مصر.

 

ونجحت الفنانة الشابة مايان السيد، في تقديم أعراض اضطراب طيف التوحد، من خلال شخصية خديجة التي تؤدي دورها في حكاية “حلم حياتي” بمسلسل “إلا أنا”، والذي بدأ عرضه مؤخرا.

 

وتقدم مايان السيد ، دور خديجة الشابة صاحبة الـ19 عاماً، المصابة باضطراب طيف التوحد، والتي تحلم بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية وأن تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة خديجة والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

 

اهتمام مايان السيد بتفاصيل مرضى التوحد انعكس على أدائها التمثيلي، حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد منها، تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، وصعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، والانفعال الزائد من المزاح، والتفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.

 

مسلسل “إلا أنا”، حكاية “حلم حياتي”، من إخراج ياسمين أحمد كامل، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وبالإضافة لمايان، يشارك في بطولته منة عرفة، وتيام مصطفى، ويوسف عثمان، وهنا داود، وإيفا، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc ويُعاد في نفس الأيام الساعة 11 مساءً على dmc دراما.

 

وقبل 3 أسابيع، انطلق فيلم “المحكمة” الذي تشارك مايان في بطولته في مصر وعدد دول من الخليج، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب، وغادة عادل، وجميلة عوض، وأحمد داش، ونجلاء بدر، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم.

 

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