عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد تشارك متابعيها تفاصيل عطلتها بتركيا

مايان السيد
مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مايان السيد في الصور، خلال قضاء عطلتها في تركيا، مما نال إعجاب متابعيها.

 

مايان السيد تشارك متابعيها كواليس تصوير "إلا أنا"

ونجحت الفنانة الشابة مايان السيد في تقديم أعراض اضطراب طيف التوحد، من خلال شخصية خديجة التي تؤدي دورها في حكاية “حلم حياتي” بمسلسل “إلا أنا”، والذي بدأ عرضه مؤخرا.

وتقدم مايان دور خديجة الشابة صاحبة الـ19 عاماً، المصابة باضطراب طيف التوحد، والتي تحلم بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية وأن تتغلب على هذا الاضطراب وتصبح ممثلة مشهورة، كما يسلط المسلسل الضوء على الأسرة وكيفية تعاملهم مع حالة خديجة والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها.

اهتمام مايان بتفاصيل مرض التوحد انعكس على أدائها التمثيلي، حيث كشفت العديد من العلامات المصاحبة للتوحد منها، تجنب التواصل البصري مع الأشخاص، وصعوبة التعرف على الإشارات غير اللفظية، مثل تفسير تعبيرات الوجه أو لهجة الصوت، والانفعال الزائد من المزاح، والتفاعل الاجتماعي على نحو غير ملائم.

مسلسل “إلا أنا”، حكاية “حلم حياتي”، من إخراج ياسمين أحمد كامل، فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وبالإضافة لمايان، يشارك في بطولته منة عرفة، وتيام مصطفى، ويوسف عثمان، وهنا داود، وإيفا، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc ويُعاد في نفس الأيام الساعة 11 مساءً على dmc دراما.

وقبل 3 أسابيع، انطلق فيلم “المحكمة” الذي تشارك مايان في بطولته في مصر وعدد دول من الخليج، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب، وغادة عادل، وجميلة عوض، وأحمد داش، ونجلاء بدر، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم.

نجلاء بدر جميلة عوض الدعم يده التواصل الاجتماعي انستجرام تركيا مسلسل الفن إطلالات مايان السيد

ترشيحاتنا

قلق بالغ.. الهند تكشف عن آثار جانبية خطيرة لدواء أقراص لعلاج كورونا

بعد تزايد قتل الفتيات.. مظاهرات في فرنسا للتنديد بالعنف المنزلي ضد النساء

العربيات اتعجنت.. تامر أمين يكشف سبب حادث الدائري الأوسطي

50 جنيها شهريا قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل.. فيديو

أحمد موسى: حادث الأوسطي دامي.. ويجب ردع سيارات النقل

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

الفراخ البيضاء بـ29 جنيها وجوز الحمام بـ55.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم |فيديو

لتحصيل الفواتير إلكترونيا.. الكهرباء تنظم دورات تدريبية للمحصلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

شاهد.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للقوات البحرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ