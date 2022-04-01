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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب محليا فى منتصف تعاملات  اليوم الجمعة الأول من أبريل 2022  بقيمة  6 جنيهات فى الجرام الواحد.

أسعار الذهب محليا دون مصنعية


وسجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 1115جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 970 جنيها مقابل 975جنيها فى التعاملات الصباحية.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 832 جنيها مقابل 838جنيها فى التعاملات الصباحية .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 645 جنيها مقابل 651 فى التعاملات الصباحية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12اليوم الجمعة نحو 552 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 7802جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1929دولار للأوقية

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضى ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

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