أسعار الذهب اليوم السبت 2 أبريل 2022

يستعرض أسعار الذهب محليا خلال تعاملات اليوم السبت 2 أبريل 2022 بعد تراجعه أمس بقيمة 6 جنيهات فى الجرام الواحد.

أسعار الذهب محليا دون مصنعية



وسجل أعلى سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم نحو 1115جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم نحو 970 جنيها مقابل 975 جنيها فى التعاملات الصباحية أمس.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم نحو 832 جنيها مقابل 838 جنيها فى التعاملات الصباحية .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 645 جنيها مقابل 651 فى التعاملات الصباحية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12اليوم نحو 552 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 7802جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1929دولار للأوقية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضى ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.