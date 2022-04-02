بالقانون .. 6 أهداف تضمن حقوق الطفل في التعليم

ضمن قانون الطفل، حقوق الأطفال في مختلف الجوانب الحياتية وعلي رأسها الصحة والتعليم حيث يهدف القانون إلي تنشئة الطفل المصري في مناخ إجتماعي وأسري يدعم نموه بشكل سليم مما يجعله عنصر مفيد لمجتمعه.

ونصت المادة (53) علي أن يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:

- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.

- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.

- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.

- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.

- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز.

- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.

- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.

ووفقا للمادة (54) فإن التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان،وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

