بعد شائعات تعرضها للسرقة.. تعليق جديد من الإعلامية جاسمين طه زكي

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، أنها انزعجت كثيرًا بسبب الشائعات المغلوطة حول تعرضها لسرقة مجوهراتها الخاصة خلال اليومين الماضيين.

وأضافت جاسمين طه زكي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنها لا تعلم مصدر الشائعة، ولكنها تفاجأت بأن أحد المواقع الإخبارية قام بنشر الخبر المغلوط، مشيرة إلى أن الموقع قام بتصحيح الخبر فيما بعد.

وكانت تصدرت الإعلامية جاسمين طه زكي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال البومين الماضيين، بعد انتشار خبر مغلوط حول سرقة مجوهرات لها بلغ ثمنها 15 مليون جنيه.

جاسمين طه زكي في حفل موكب نقل المومياوات

تقدمت المذيعة جاسمين طه موكب المومياوات بفستان فرعوني، قبل دخولهم لمتحف الحضارة بالفسطاط.

وتألقت المذيعة جاسمين طه، بحفل موكب الممياوات الملكية، بإطلالة ملكية فرعونية مميزة، حيث ارتدت جاسمين فستانا باللون الفضي، بصيحة الكاب، مرصع بالنقوش والرسومات الفرعونية المميزة.

ونسقت مع الإطلالة أقراطا طويلة على شكل سلاسل متدلية.

فيما قالت الدكتورة نهى زهرة باحثة فى العلوم الإنسانية، إنها شعرت بفرحة كبيرة عندما شاهدت الإعلامية جاسمين طه، في أول حفل لـ موكب نقل المومياوات الملكية.



وأضافت خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية رضوى حسن، أن الإعلامية جاسمين طه وبها الملامح المصرية.



وردت الإعلامية جاسمين طه، هنخلينى اعيط والله، والكل في الحفل كان بيمثل مصر، أمام العالم بالكامل.

ولفتت نهى زهرة إلى أن مصر ابهرت العالم و أن الجميع بالدول الخارجية كانت تتابع ما يتم، بحالة من الفرح و السعادة.



وأشارت إلى أن والدها كان رجلًا من رجال الجيش، وعلمها حب تراب هذا الوطن ، وتأثرت نهى على وكادت أن تبكى خلال عرض صورتها ببرنامج زوم.