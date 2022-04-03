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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عم عصام كان بيحلم بألفين جنيه علشان يصلح ميكروفون المسجد فكسب 100 ألف جنيه.. فيديو

عصام السيد
عصام السيد

عرضت برنامج " كلام ذهب " المذاع علي قناه  " المحور " حاله مواطن يدعي عصام السيد علي كان كل حلمة انه يكون معاه 2000 جنية علشان يصلح ميكروفون الجامع .

قال عصام السيد ، انه متزوج منذ 10 سنوات ولم ينجب حتي الأن ، مؤكدا أن زوجتي هي من تقوم بحملي بسبب مرضي لأنني لا استطيع المشي وهي من تقوم بمساعدتي في كل شيء .

واضاف عصام السيد ، إنا امتلك كشك وانفق منه علي زوجتي ، لافتا إلي أن زوجته هي من تحمله من المنزل للكشك وهي من تهتم به وتخرجه كل يوم قائلا " أنا لو كسبت جائزة هيجيب بيها ميكروفون للجامع لان صوته ضعيف ولو معايا 2000 جنية كنت اشتريته .

ومن جانبها أوضحت زوجة عصام السيد ، إنها هي من تقوم بعمل كل شيء له من الأكل للشرب لدخول الحمام حتي أنا من يقوم بحملة كل يوم إلي الكشك ، لافتة إلي أن زوجها يتيم الأب وألام وهي أيضا كذألك واعتبره كل شيء في حياتي .

وفي ذلك السياق اعلن مقدم برنامج " كلام من ذهب " الإعلامي طارق علام عن فوز عم عصام  السيد بمبلغ قدرة 100 الف جنيه وهي هدية مبادرة السيد الرئيس للمواطنين .


 

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