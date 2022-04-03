عم عصام كان بيحلم بألفين جنيه علشان يصلح ميكروفون المسجد فكسب 100 ألف جنيه.. فيديو

عرضت برنامج " كلام ذهب " المذاع علي قناه " المحور " حاله مواطن يدعي عصام السيد علي كان كل حلمة انه يكون معاه 2000 جنية علشان يصلح ميكروفون الجامع .

قال عصام السيد ، انه متزوج منذ 10 سنوات ولم ينجب حتي الأن ، مؤكدا أن زوجتي هي من تقوم بحملي بسبب مرضي لأنني لا استطيع المشي وهي من تقوم بمساعدتي في كل شيء .

واضاف عصام السيد ، إنا امتلك كشك وانفق منه علي زوجتي ، لافتا إلي أن زوجته هي من تحمله من المنزل للكشك وهي من تهتم به وتخرجه كل يوم قائلا " أنا لو كسبت جائزة هيجيب بيها ميكروفون للجامع لان صوته ضعيف ولو معايا 2000 جنية كنت اشتريته .

ومن جانبها أوضحت زوجة عصام السيد ، إنها هي من تقوم بعمل كل شيء له من الأكل للشرب لدخول الحمام حتي أنا من يقوم بحملة كل يوم إلي الكشك ، لافتة إلي أن زوجها يتيم الأب وألام وهي أيضا كذألك واعتبره كل شيء في حياتي .

وفي ذلك السياق اعلن مقدم برنامج " كلام من ذهب " الإعلامي طارق علام عن فوز عم عصام السيد بمبلغ قدرة 100 الف جنيه وهي هدية مبادرة السيد الرئيس للمواطنين .



