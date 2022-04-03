عيار 21 بـ 970.. تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

شهدت أسواق الصاغة اليوم الأحد 3 أبريل استقرار ملحوظ، وانخفاض طفيف في أسعار الذهب، بعدما شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، وتراجع سعر الذهب مع شهر رمضان المبارك.

ورصدت عدسة صدى البلد آخر مستجدات الأسعار من محلات الذهب بالقناطر الخيرية، وقال خالد جلال أن عيار 21 سجل 970 جنيها، وعيار 24 يسجل 1107 جنيهات، وعيار 18 سجل 831 جنيها.

وتابع أن حركة البيع والشراء مستقرة مع ثبات واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الاقبال على الشراء يزداد في منتصف شهر رمضان الي العيد.

اسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.