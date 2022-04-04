أشرف صبحي: تحدثت مع محمد صلاح بشكل منفرد عقب مواجهة السنغال

هناك حملات لإسقاطه

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، إنه تحدث مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى وقائد منتخب مصر عقب مواجهة السنغال قائلا " اجتمعت مع محمد صلاح فى المطار بشكل منفرد عقب انتهاء مباراة السنغال ، وعدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم ، وطالبته بنسيان أحداث اللقاء والتركيز فى الفترة المقبلة " .



وأوضح أشرف صبحى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان، الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة ، أن هناك حملات ضد محمد صلاح موجهة من قبل البعض لإسقاطه ولكن طالبته بعدم الالتفات لهذا الأمر .