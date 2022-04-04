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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هناك حملات لإسقاطه

أشرف صبحي: تحدثت مع محمد صلاح بشكل منفرد عقب مواجهة السنغال

صدى البلد

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، إنه تحدث مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى وقائد منتخب مصر عقب مواجهة السنغال قائلا " اجتمعت مع محمد صلاح فى المطار بشكل منفرد عقب انتهاء مباراة السنغال ، وعدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم ، وطالبته بنسيان أحداث اللقاء والتركيز فى الفترة المقبلة " . 


وأوضح أشرف صبحى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان، الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة ، أن هناك حملات ضد محمد صلاح موجهة من قبل البعض لإسقاطه ولكن طالبته بعدم الالتفات لهذا الأمر .

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