الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

الكركدية .. قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد شرب الكركديه .





وجاءت فوائد شراب الكركديه كما يلي:





يعمل على علاج ضغط الدم سواء كان مرتفعا أو منخفضا على حسب سخونة وبرودة الكركديه .وبشكل عام لا يفضل تناول الكركديه لأصحاب الضغظ المنخفض .

1 ـ علاج فعال في ارتفاع ضغط الدم



2) يعمل على زيادة سرعة دوران الدم ، بمعني يوزان من الدورة الدموية في الجسم .

3) يساعد الكركديه في تقوية ضربات القلب .

4) بحد من نمو الأورام السرطانية .

5) يساعد على تخفيف آلام النقرس والروماتيزم .

6) يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد وعلاج الكحة وارتفاع درجة حرارة الجسم

7)يساعد في معالجة حالات السل والسل الرئوي .

8) مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء ويزيل الألم



ولمعرفة المزيد من فوائد الكركدية .. تابع الفيديو جراف التالي: