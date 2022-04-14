عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

فوائد الكركدية
فوائد الكركدية

 

 الكركدية .. قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد شرب الكركديه .


 

وجاءت فوائد شراب الكركديه كما يلي:


 

 يعمل على علاج ضغط الدم سواء كان مرتفعا أو منخفضا على حسب سخونة وبرودة الكركديه .وبشكل عام لا يفضل تناول الكركديه لأصحاب الضغظ المنخفض .

الكركدية والقرنفل.. أفضل أطعمة تخفض ضغط الدم

أهمها تقوية ضربات القلب وتوازن الدورة الدموية.. 20 فائدة لتناول الكركديه

1 ـ علاج فعال في ارتفاع ضغط الدم
 

2) يعمل على زيادة سرعة دوران الدم ، بمعني يوزان من الدورة الدموية في الجسم .

3) يساعد الكركديه في تقوية ضربات القلب .

4) بحد من نمو الأورام السرطانية .

5) يساعد على تخفيف آلام النقرس والروماتيزم .

6) يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد وعلاج الكحة وارتفاع درجة حرارة الجسم

7)يساعد في معالجة حالات السل والسل الرئوي .

8) مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء ويزيل الألم 

 ولمعرفة المزيد من فوائد الكركدية .. تابع الفيديو جراف التالي:

الدكتورة سوسن خبيرة التغذية الصحية الكركدية فوائد شرب الكركديه تقوية ضربات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

تاون جاس تسيطر على حريق خط الغاز أسفل كوبري أبو غزالة

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

الصغرى 14.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وبرودة الجو ليلا

موضوعات متعلقة

شيما صابر: أنا شفايفى مفيش أحلى منها .. فيديو جراف

قصة فنانة سٌجِنَ أبيها وتزوجت من ابنها.. فيديو جراف

قصة حلقة ليلى علوي وترويجها لزنا المحارم.. فيديو جراف

ترشيحاتنا

روجينا لصدى البلد: هجوم البرلمان على مسلسل انحراف قلقني.. والمطالبة بوقفه ظلم

ضابط مرور أمريكي يستوقف سيارة بدون سائق لتحرير مخالفة

عصام عبد الفتاح: لا أملك أي رد علي بيان الأهلي

البنتاجون: لا نعرف أهداف العملية الروسية في أوكرانيا

من بينهم الجزار والمزارعون.. موظفون وعاملون سيختفون قريبًا

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ