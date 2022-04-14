الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

الكركدية .. قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد شرب الكركديه .
وجاءت فوائد شراب الكركديه كما يلي:
يعمل على علاج ضغط الدم سواء كان مرتفعا أو منخفضا على حسب سخونة وبرودة الكركديه .وبشكل عام لا يفضل تناول الكركديه لأصحاب الضغظ المنخفض .
1 ـ علاج فعال في ارتفاع ضغط الدم
2) يعمل على زيادة سرعة دوران الدم ، بمعني يوزان من الدورة الدموية في الجسم .
3) يساعد الكركديه في تقوية ضربات القلب .
4) بحد من نمو الأورام السرطانية .
5) يساعد على تخفيف آلام النقرس والروماتيزم .
6) يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد وعلاج الكحة وارتفاع درجة حرارة الجسم
7)يساعد في معالجة حالات السل والسل الرئوي .
8) مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء ويزيل الألم
ولمعرفة المزيد من فوائد الكركدية .. تابع الفيديو جراف التالي: