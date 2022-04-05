أهمها تقوية ضربات القلب وتوازن الدورة الدموية.. 20 فائدة لتناول الكركديه





قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد شرب الكركديه.





وجاءت فوائد شراب الكركديه كما يلي:





1) يعمل على علاج ضغط الدم سواء كان مرتفعا أو منخفضا على حسب سخونة وبرودة الكركديه .وبشكل عام لا يفضل تناول الكركديه لأصحاب الضغظ المنخفض .





2) يعمل على زيادة سرعة دوران الدم ، بمعني يوزان من الدورة الدموية في الجسم .





3) يساعد الكركديه في تقوية ضربات القلب .





4) يحد من نمو الأورام السرطانية .





5) يساعد على تخفيف آلام النقرس والروماتيزم .





6) يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c وبالتالي يساعد في علاج نزلات البرد وعلاج الكحة وارتفاع درجة حرارة الجسم





7)يساعد في معالجة حالات السل والسل الرئوي .





8) مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة والأمعاء ويزيل الألم .





9) يحتوي على مواد مطهرة فيعمل على قتل الميكروبات والقضاء على أوبئة الكوليرا ، كما أنه فعال في القضاء على الديدان الشريطية والأسطوانية .





10)يحافظ على مستوى الكوليسترول والضغط في الدم .





11) يستعمل كمرطب ومنشط للهضم .





12) يخفض ضغط الدم المرتفع ويزيد من سرعة دوران الدم ويقوى ضربات القلب





13) ويقتل الميكروبات مما يجعله مفيدا فى علاج الحميات وعدوى الميكروبات وأوبئة الكوليرا حيث أنه حامضى بطبيعته ومن خواصه أنه مرطب ومنشط للهضم.





14)يستعمل في كثير مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل والحلوى والصابون تستعمل المواد الملونة المستخلصة من زهر الكركديه فى منتجاتها بعد أن استبعدت الألوان الكيميائية لما لها من آثار جانبية ضارة.





15) ويستعمل كصبغة طبيعية للأدوية والأغذية وأدوات التجميل مثل احمر الشفاه ومساحيق التجميل وشمبوهات الشعر وصابون الحمام.





16) يستخدم في تخفيف آلام النقرس والروماتيزم





17) يتم تحضير شراب الكركديه مثل الشاى ويشرب كما يشرب الشاى إما ساخنا أو باردا بغلى السبلات وتصفيتها ثم إضافة السكر إليها لتحليتها حسب الطلب .





18) أن الكركديه كمشروب بارد أو ساخن ينشط عضلة القلب ويحد من نمو الأورام السرطانية بجسم الإنسان ويفيد في خفض ضغط الدم المرتفع.





19) لقد اتضح أن أزهار الكركدية لها تأثيرات فعالة في ابادة ميكروب السل ولديها القدرة على قتل الميكروبات وخاصة لكثير من السلالات البكترية وبالاخص باسيلس واشرشيا وكولاي وغيرها بالاضافة الى بعض الطفيليات.. وقد وجد من الأبحاث التي أجريت على أزهار وأوراق الكركدية انها تهدي من تقلصات الرحم والمعدة والامعاء وتزيل الامها، وهي مفيدة ايضا ضد الحميات.





20) ويعتبر شراب الكركديه من افضل المشروبات المستعملة في شهر رمضان المبارك فهو شراب حمضي ملطف وقابض وخافض للحرارة ومضاد للديدان الشريطية والاسطوانية وملين خفيف للمعدة ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. وأخيراً : قد قيل أن الكركديه يمكن ان يكون الوصفة السحرية لكثير من العلل فهو مرطب ومنشط ومهضم ومنظف وملين ومفيد لأوجاع الصدر والربو ولضعف المعدة والتهاب المفاصل والروماتيزم والنقرس والمقص الكلوي وضد المشروبات القلوية