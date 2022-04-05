مواعيد وجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ابتدائي واعدادي وتعليم فنى في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 .

والتى سوف تبدأ من يوم السبت 7 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديري العموم الإدارات التعليمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات .

وجاءت جداول امتحانات المرحلة الابتدائية كالتالي:

- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )

- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )



بينما جداول امتحانات المرحلة الاعدادية كالتالي:

-الصف الأول الاعدادي ( صباحى – مسائى )

- الصف الثانى الاعدادي ( صباحى – مسائى )

-الصف الثالث الاعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

بينما تبدأ امتحانات التعليم الفنى بالإدارات التعليمية من يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتي يوم الخميس 19 مايو 2022 .

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