عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد وجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ابتدائي واعدادي وتعليم فنى في الجيزة

امتحانات
امتحانات

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 .
والتى سوف تبدأ من يوم السبت  7 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن.
وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديري العموم الإدارات التعليمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات .
وجاءت جداول امتحانات المرحلة الابتدائية كالتالي:
- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )


بينما جداول امتحانات المرحلة الاعدادية كالتالي:
-الصف الأول الاعدادي ( صباحى – مسائى )
- الصف الثانى الاعدادي ( صباحى – مسائى )
-الصف الثالث الاعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

بينما تبدأ امتحانات التعليم الفنى بالإدارات التعليمية من يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتي يوم الخميس 19 مايو 2022 .

 

WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.22.55 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.22.55 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.22.57 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.22.57 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.02 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.02 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.05 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.05 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.07 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.07 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.11 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.11 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.17 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.23.17 PM
محافظ الجيزة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا مواجهة فيروس كورونا المستجد امتحانات المرحلة الابتدائية الإجراءات الاحترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

مواجهات نارية بين كبار القارة.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

موضوعات متعلقة

توزيع أجهزة كهربائية على 14 فتاة مقبلة على الزواج في الجيزة ..شاهد

محافظة الجيزة تنظم حفلا لتوزيع اجهزة كهربائية على الفتيات الغير القادرات..غدا

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض للسلع والمنتجات الغذائية.. ومهرجان التمور بحديقة الأورمان.. و21 منفذا متنقلا تجوب القرى والمحافظات المختلفة

نادي نجوم مصر لكرة القدم يحتفل بصعوده للقسم الثالث.. شاهد

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالجيزة.. شاهد

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني يدعو لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي

الرئيس الأوكراني: روسيا ترتكب فظائع في المدن الأوكرانية.. وأدعو مجلس الأمن لمحاسبتها

شيكولاتة بالحشيش في الأسواق.. ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟.. فيديو

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة بشأن استيراد السلع الأساسية

سحب بيض كيندر من الأسواق البريطانية خوفا من السالمونيلا القاتلة

أفضل 5 تطبيقات مجانية للمحافظة على وزنك في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

فيديو

أسعار السلع التموينية.. التموين تناشد المواطنين سرعة استكمال بيانات البطاقات

ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

3 عصائر ممنوعة.. مرضى السكر والضغط يشربوا أيه في رمضان

ماذا قال كهربا عن علاقته بالأهلي وموسمياني والنساء؟ فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ