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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهاد سمير: إقامة أحد الأقباط مائدة رحمن في الأقصر مشهد يجسد الوطنية

نهاد سمير
نهاد سمير

تحدثت الإعلامية نهاد سمير عن قصة المواطن المسيحي الذي يقيم مائدة رمضان للصائمين كل عام في الأقصر، قائلة: "حقيقي مشهد يجسد الوطنية في الأقصر لما قام أحد الأقباط واسمه روماني رمزي بعمل مائدة للصائمين.

 

 قال روماني:  متعود على العادة دي من سنين ودايمًا بيقوم بالإشراف بنفسه عليها وبيساعده في تنظيمها عدد من المسلمين اللي بيشتغلوا معاه في محلاته التجارية".

وأضافت "سمير" خلال تقديم برنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، :" المائدة بيكون فيه عدد متنوع من الوجبات وبيستعين في عمل الطعام بطباخين على أعلى مستوى من العاملين في الفنادق".


وتابعت:" روح جميلة جدًا بنشوفها كل يوم واحنا ماشيين في الشارع في رمضان من شباب مسلمين وأقباط وهما بيوزعوا العصائر والتمر وقت الإفطار وتحس إن كلنا واحد، حتى الناس اللي بتلم فلوس الزينة في رمضان بتاخدها من المسيحين زي المسلمين بالضبط".

 

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