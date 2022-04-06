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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«تمزق الحب».. المغربية فوزية تطرح أحدث أعمالها عبر اليوتيوب |فيديو

فوزية
فوزية

تعود النجمة العالمية من أصول مغربية-كندية "فوزية" الى الساحة الفنية بأغنية منفردة جديدة بعنوان "تمزق الحب" ، وهى مزيج من الموسيقى العربية والمغربية من خلال العودة إلى الجذور الفنية التي نشأت عليها "فوزية" ، وحقق العمل انتشاراً كبيراً حتى قبل إصداره خصوصاً على منصة تيك توك حيث حققت الأغنية ملايين المشاهدات .

الأغنية صدرت على طريقة الليركس فيديو عبر قناة فوزية  على يوتيوب محققه أكثر من نصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى ، وصنفت ضمن قائمة التريند "الأكثر تفاعلاً " على الموقع.

عن هذه الأغنية تقول فوزية : تعود أولى تجاربي مع الموسيقى إلى الرحلات العائلية على الطريق عندما كنت طفلة ، كان أبي وأمي يعزفان هذه الأغاني المغربية الرائعة المليئة بالعناصر الإيقاعية العربية ، وتعرفت على موسيقى البوب بعد فترة وجيزة ووقعت في حبها على الفور ، وأشعر أن اغنية "Rip Love" تشمل أجزاء كثيرة من تراثي الموسيقي وهو عمل يشبهني .

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وكتبت فوزية كلمات أغنيتها "تمزق الحب" وشارك في نصها وإنتاجها جاك إريكسن وتور إيمون ، وحول هذا التعاون قالت : "شعرت ان كتابة هذه الأغنية هي نقطة تحول في مسيرتي الإبداعية ،  كان العمل مع فران وجاك على هذه الأغنية أكثر من مجرد حلم تحقق، تركت الأستوديو وأنا مغرمة للغاية بالأغنية ولم أستطع الإنتظار لمشاركتها مع العالم ".

هذه الأغنية تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "دمية" والتي أصدرتها فوزية منذ فترة وجيزة، ويشكل هذين العملين مقدمة لمشروعها الموسيقي الجديد "المواطنين" والذي من المتوقع أن يبصر النور في فصل الربيع الحالي.

 

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