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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

أصيب 17 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب اتوبيس، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم وتقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس، تابع لإحدي الشركات، بمدينة العاشر من رمضان، بطريق مصر – الإسماعلية الصحراوى، أمام  هايبر1،  اتجاه كوبرى جريش.

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ودفع مرفق الإسعاف ب8 سيارات لنقل المصابين، وتم نقل 4 مصابين الي مستشفى بلبيس، وتم نقل باقى المصابين الي مستشفى ابن سيناء بالعاشر من رمضان وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية مستشفيات الرعاية الصحية المستشفيات حادث تصادم الإسماعلية مدينة العاشر من رمضان

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