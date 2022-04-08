نصائح هامة اتبعها وقت الإفطار في رمضان

نرتكب أحيانا العديد من الأخطاء عند تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان وبعد سماع أذان المغرب، دون أن نعلم أنها قد تضر بصحتنا، وتسبب لنا العديد من المشاكل الصحية.

نصائح عند الإفطار وقت أذان المغرب





و قالت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ان هناك نصائح يجب ان نتبعها عند الإفطار ووقت أذان المغرب .





- تناول 2 كوب من الماء تعويض الجسم عن الجفاف في ساعات الصيام .



- يوصي بتناول مصدرا سريعا وبسيطا للسكريات، وذلك لانخفاض مستوى السكر بالدم ويفضل تناول 3 حبات من التمر فقط.

نصائح عند الإفطار وقت أذان المغرب



- يمكن تناول المشروبات والعصائر الطبيعية الكركديه والتمر الهندي بدون سكر، او كوب عصير فريش، او نصف كوب من الحليب مع 3 حبات من التمر.



- تجنب تناول الوجبة الرئيسية مباشرة، ويمكن بدلا من ذلك تأدية صلاة المغرب والانتظار لمدة 11 دقيقة قبل تناول الطعام .