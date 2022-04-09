إهمال علاج الأسنان يؤثر سلبا على صحة الإنسان.. يسبب عدوى الجيوب الأنفية .. يؤدي الى ضمور في عظام الفك.. وتغيير شكل الوجه أبرز الأضرار .. ابتلاع الأطفال للمعجون قد يتسبب فى حدوث تسمم

معجون الأسنان له تأثير واضح على الصحة

ألم الأسنان يسبب عدوى الجيوب الأنفية

طحن أسنانك في الليل أثناء النوم عادة شائعة

إن الشعور بألم الأسنان في الصباح أمر شائع، ويمكن أن تتراوح الأسباب من خفيفة إلى شديدة .

وفيما يلي الأسباب الأربعة الأكثر شيوعًا لألم الأسنان في الصباح، وكيفية الحصول على الراحة وأبرز العلاجات، وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندي.

1. أمراض اللثة

تحدث أمراض اللثة عندما يتراكم البلاك على الأسنان، ويمكن أن يتسبب الالتهاب في احمرار اللثة حول أسنانك وتورمها.

قد تخطئ في هذا الأمر على أنه ألم الأسنان، والذي يمكن أن يتسبب في نهاية المطاف في أن تصبح أسنانك متقرحة.

2. التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية ألم الأسنان في الصباح.

عدوى أو التهاب الجيوب الأنفية تضغط على الأعصاب في وجهك، بما في ذلك الأعصاب الموجودة حول أسنانك، مما يسبب الألم عند الاستيقاظ في الصباح.

3. خراج الأسنان

إذا أصيبت لثتك أو أسنانك بالبكتيريا، يمكن أن تصاب بخراج الأسنان، وهي حالة مؤلمة.

تشمل الأعراض الحمى، وتورم الغدد في الرقبة والفك، وألم في الوجه بالقرب من السن المصاب، ورائحة الفم الكريهة غير المبررة (رائحة الفم الكريهة)، يجب عليك الاتصال بطبيب الأسنان على الفور إذا كان لديك خراج لأن العدوى يمكن أن تنتشر إلى الأسنان المحيطة وتضر بصحة فمك.

4. صرير الأسنان

هو سبب شائع لآلام الأسنان في الصباح.

طحن أسنانك في الليل أثناء النوم عادة شائعة لا يدرك الكثير من الناس أنهم يفعلونها.

خلال فحوصات الأسنان المنتظمة، يمكن لأطباء الأسنان اكتشاف صرير الأسنان عند فحص مينا الأسنان ورؤية تآكلها.

بالإضافة إلى آلام الأسنان، يمكن أن يسبب صرير الأسنان ألمًا في الفك وألمًا عامًا بالوجه وصداعًا.

تأكد من زيارة طبيب الأسنان إذا كان هذا يحدث لك.

كشف الدكتور رواد أبوصالح استشاري طب الفم والأسنان، في بيان صحفي عن عدة مخاطر قد تنتج عن فقدان الأسنان، محذرا من إهمال الأسنان المفقودة وعدم علاجها سريعا كونها تؤثر على الكلام وكذلك شكل الوجه، كما تكون هناك صعوبة في تناول الطعام.

وأكد أبوصالح، أهمية علاج الأسنان فور وقوعها، ليتفادى المريض حدوث الإصابة بضمور في عظام الفك والذي يؤدي لتغير شكل الوجه، فضلا عن حدوث التهابات في اللثة عند تناول أطعمة صلبة لفترات طويلة.

نصائح للوقاية من الإصابة بالأمراض الناتجة عن فقدان الأسنان



وقدم أبوصالح، روشتة نصائح للوقاية من الإصابة بالأمراض الناتجة عن فقدان الأسنان، أهمها استبدال الأسنان المفقودة بأخرى ثابتة أو متحركة أو الاتجاه نحو زراعة الأسنان، وذلك بهدف تفادي المشكلات التي قد تحدث في اللثة أو عظام الفك أو الأسنان الأخرى.

وجدد الدكتور رواد أبوصالح، تحذيره من إهمال الأسنان المفقودة؛ كون تركها لفترات طويلة قد يتسبب في تآكل عظام الفك وميل في الأسنان والضروس، مؤكدا أنه لا يوجد علاج للأسنان المفقودة غير التركيب بصورة سريعة دون الانتظار لفترات طويلة.

دراسة: معجون الأسنان له تأثير واضح على الصحة بسبب احتوائه على بعض المكونات الكيميائية



قالت دراسة جديدة أن معجون الأسنان له تأثير واضح على الصحة بسبب احتوائه على بعض المكونات الكيميائية.

ووفقا لموقع boldsky، أن معجون الأسنان ليس سوى مزيج من المواد الكيميائية المختلفة التي تساعد على تفتيح ابتسامتك (وتحسين صحة فمك)، ولكن ليست كل المواد الكيميائية المستخدمة في أنابيب معجون الأسنان مفيدة لصحتك.

التريكلوسان: مادة كيميائية مضادة للبكتيريا ، يتم تسويق التريكلوسان بدعوى أنها تساعد في مكافحة التهاب اللثة ولكن ، يؤثر التريكلوسان على مقاومة الجسم للمضادات الحيوية ويزيد من اضطراب الغدد الصماء ، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية تتراوح من تشوه العظام إلى فرص نادرة للإصابة بالسرطان

التريكلوسان: مادة كيميائية مضادة للبكتيريا ، يتم تسويق التريكلوسان بدعوى أنها تساعد في مكافحة التهاب، ولكن يؤثر التريكلوسان على مقاومة الجسم للمضادات الحيوية ويزيد من اضطراب الغدد الصماء مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية تتراوح من تشوه العظام إلى فرص نادرة للإصابة بالسرطان كبريتات لوريل الصوديوم (SLS): تُعرف أيضًا باسم كبريتات لوريل إيثر الصوديوم (SLES) ، هذه المادة الكيميائية تكسر الفسفوليبيدات على لسانك ، مما يؤدي إلى تحسين المذاق المر. هذا هو السبب الذي يجعل طعم كل شيء سيئًا للغاية بعد غسل أسنانك بالفرشاة

المحليات الصناعية: يتكون الأسبارتام المستخدم لتحلية معجون الأسنان من حمض الأسبارتيك والفينيل ألانين يتكسر فينيل ألانين إلى ميثانول عند استخدامه ؛ ومع ذلك ، لا يمكن لجسمنا تحطيم الميثانول إلى شكل غير ضار يعرف باسم حمض الفورميك لذلك ، يمكن أن يكون لتسمم الميثانول آثار صحية مميتة على الجسم.

الفلوريد: يمكن للمادة الكيميائية أن تسبب اختلالات عصبية وغدد صماء في أجسامنا، والأطفال الذين يبتلعون كمية كبيرة من المعجون أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يكونوا معرضين لخطر الإصابة بتسمم الأسنان بالفلور المشوه .

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للفلورايد إلى تغير لون الأسنان ومشاكل في العظام البروبيلين

جلايكول: نوع من الزيوت المعدنية ذات تصنيف صناعي. يتم استخدامه في مضاد التجمد والدهانات والمينا وغزلان الطائرات. يمكن أن يسبب تهيج الجلد والعين والرئة، قد يؤدي البروبيلين غليكول إلى تسمم .