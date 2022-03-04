5 أفعال تقود طبيب الأسنان للحبس والغرامة| تفاصيل

تعتبر مهنة طب وجراحة الفم والأسنان ، أحد أهم المهن الطبية التى يعتمد عليها الطبيب اعتمادا كليا لتوصيل خدمة طبية للمريض ذو كفاءة وجودة عالية، مع توفير خدمة صحية آمنة للمواطن ،و ضمان توصيل الخدمات للمريض بشكل أكثر جودة وفعالية .

فى هذا الصدد، وضع قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة ضوابط وآليات الحصول على شروط ترخيص فتح عيادات الأسنان.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا، وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

و يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:

1- كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة طب الأسنان.

2- كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

3-كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.

4- يعاقب بغرامة لا تجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منها .