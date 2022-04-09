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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف: افتتاح 43 مسجدًا الجمعة المقبلة

صدى البلد

تفتتح وزارة الأوقاف 43 مسجدًا الجمعة المقبلة ، منها ( 36 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 7 ) مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا ، منها ( 818 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 145 )  مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
1. عمران – العرقوب – كفر الدوار
2. العلي القدير – الكوم الأخضر – حوش عيسى
3. العقاري – قرية العقاري البحرية – مركز المحمودية
4. الرحمن – تلبقا – كوم حمادة
5. العزيز غنيم – المنطقة السادسة بدر
6. الميهي البحري – زاوية حمور - الدلنجات
7. كوبري المحطة فرهاش – حوش عيسي

مديرية أوقاف الشرقية
8. السلام  - عرب السلاوي الصغيرة – عمريط- مركز أبو حماد 
9. الجعافرة الكبير – النمروط - فاقوس
10. بدران – أولاد موسى – أبو كبير
11. النور – عزبة هارون – شبرا النخلة

مديرية أوقاف الغربية
12. غنيم غالي – كفر الزيات 
13. النور – الانشاء - السنطة
14. الكبير – كفر شماخ – كفر الزيات 
15. البحري – حانوت – زفتى 

مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
الأهالي – الرديسية 
16. الرحمة – حي شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية
17. الكبير – قرية 2 بنجر السكر – برج العرب
18. 1/7 أبيس – محرم بك

مديرية أوقاف الفيوم 
19. قباء – بندر طامية 
20. أبو صايم الغرب  – الشواشنة

مديرية أوقاف أسيوط
21. خاتم المرسلين – العوامر - ديروط

مديرية أوقاف المنوفية
22. العتيق – كفر الخضرة – مركز الباجور

مديرية أوقاف بني سويف
23. أحمد قاسم – الزرابي – مركز بني سويف
24. عيد مرزوق – بهبشين - ناصر
25. عثمان بن عفان – بندر ناصر
26. رياض الصالحين – الحي الرابع شرق النيل – بندر بني سويف

مديرية أوقاف دمياط 
27. عرب عاشور – كفر سعد
28. النور بالسنانية – طريق رأس البر القديم

مديرية أوقاف المنيا
29. النور – زاوية برمشا - العدوة
30. الهدى – عزبة خورشيد – منفطين - سملوط
31. السلام – دهمرو – مغاغة
32. الفردوس – البيهو - سمالوط

مديرية أوقاف القليوبية
33. الرحمن – عزبة حلموس – أبو الغيط – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف الإسماعيلية
34. الهداية – أبو سلاية – التل الكبير
 

مديرية أوقاف الأقصر
35. حسن الخاتمة – قرية الدبابية شرق - إسنا
36. الفتاح العليم -  القرايا – النمسا - إسنا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا
1. الهدى والإيمان – جزيرة الطويرات - قنا
2. فاطمة الزهراء – المفرجية - قوص

مديرية أوقاف البحيرة
3. عمران – كفر الحاجة – مركز ايتاي البارود
4. الحمد قليشان – مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف أسيوط
5. عبد الرحيم كيلاني – المختون – ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

6. والي ميزار - النزلة - الشواشنة

مديرية أوقاف المنوفية
7. أولاد سويد – جدام – مركز تلا

وزارة الأوقاف

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