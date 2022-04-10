ترامب: بايدن تفوق على أسوأ 5 رؤساء في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن خليفته جو بايدن تفوق على أسوأ 5 رؤساء في تاريخ ‏الولايات المتحدة.‏

وأضاف ترامب أمام أنصاره "في إمكانكم أن تأخذوا أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي، وتجمعوهم سويا، ولن يكونوا قد تسببوا في الضرر الذي ألحقه جو بايدن ببلدنا خلال 15 شهرا فقط".

وتابع "يتم تلقين أطفالنا يتم تعقائدهم، ويتم تدنيس قيمنا، ويتم طمس تراثنا.. وبلدنا يتعرض للإذلال من قبل رئيس ليس لديه أدنى فكرة عما يجري بحق الجحيم!".

وألمح ترامب إلى احتمالية ترشحه لانتخابات الرئاسة مرة أخرى، زاعما أنه "واحد من أكثر البشر صدقا على وجه الأرض".

واتهم ترامب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الاستسلام المشين واحدا تلو الآخر" وأكد مجددا أن روسيا لم تكن لتطلق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في ظل إدارته.

كما أشار الرئيس الأمريكي السابق أيضا إلى أن الولايات المتحدة لديها أقوى القدرات النووية.