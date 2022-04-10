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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تصف بايدن بـ"العجوز" بعد تصريحاته عن بوتين

صدى البلد

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "رجل عجوز في شيخوخته"، في هجوم شخصي على الرئيس الأمريكي بعد اتهامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وجاء هذا الخطاب اللاذع بعد أن وصف بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" ودعا إلى محاكمته بسبب فظائع مزعومة ضد المدنيين في بوتشا الأوكرانية.

وجاء في التعليق الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية:"القصة الأخيرة هي الرئيس التنفيذي الأمريكي الذي تحدث بشكل سيء عن الرئيس الروسي ببيانات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف:"مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن الإدلاء بها إلا من قبل أحفاد اليانكيز، الذين يتقنون العدوان وتربية المؤامرات".

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ووصفت كوريا الشمالية بايدن بأنه "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إليه بالاسم.

قال التعليق الكوري:"يمكن أن يكون الاستنتاج هو أن هناك مشكلة في كليته الفكرية وأن تصريحاته المتهورة هي مجرد عرض لحماقة رجل عجوز في شيخوخته. يبدو أن مستقبل الولايات المتحدة قاتم مع مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

وإلى جانب بكين، تعد روسيا واحدة من الأصدقاء الدوليين القلائل لكوريا الشمالية، وقد هبت سابقا لمساعدة النظام.

ولطالما وقفت موسكو ضد الضغوط المتزايدة على كوريا الشمالية المسلحة نوويا، حتى أنها طلبت تخفيف العقوبات الدولية لأسباب إنسانية.

كما انحازت بيونج يانج إلى جانب موسكو في حربها مع أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بأنها 'السبب الجذري' للأزمة.

كوريا الشمالية بايدن بوتين روسيا أوكرانيا

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