أوكرانيا والصين متورطتان..مطالبات بالتحقيق في فضيحة كبرى لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن

دعت مجموعة مراقبة أخلاقية الحكومة الأمريكية الفيدرالية إلى توسيع تحقيقها بشأن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يشمل مركز بايدن بجامعة بنسلفانيا.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ينص المركز الوطني للقانون والسياسات على أن المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ديلاوير ديفيد سي فايس يجب أن يحقق في مركز بايدن بجامعة بنسلفانيا ومشروع ترومان للأمن القومي لتحديد ما إذا كانا منخرطين في أنشطة سياسية نيابة عن شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما والمصالح الصينية، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وتم تقديم ما لا يقل عن 22 مليون دولار من التبرعات المجهولة المصدر من الصين إلى جامعة بنسلفانيا، وفقا لمجموعة المراقبة، التي تعتقد أنها "ربما كانت مخصصة لتعزيز المصالح الصينية"، وكانت ستتطلب التسجيل كعميل أجنبي.

وزعمت المجموعة الرقابية أن التبرعات من الصين زادت بعد افتتاح مركز "بن بايدن - Penn Biden Center" في فبراير 2018، بما في ذلك تبرع واحد مجهول الهوية بقيمة 14.8 مليون دولار.

استمرت التبرعات باهظة الثمن من الصين، حيث تلقت الجامعة أكثر من 27 مليون دولار من التبرعات في عام 2018 وأكثر من 26 مليون دولار في عام 2019. تم إعطاء ما يقرب من 16 مليون دولار من هذه الأموال من عام 2018 دون الكشف عن هويتها، و 6 ملايين دولار في عام 2019 كانت مجهولة الهوية أيضا.

تشير شكوى مقدمة إلى وزارة العدل في عام 2020 من قبل الهيئة الرقابية إلى أنه في ندوة أبحاث بنسلفانيا السنوية الرابعة لعام 2020، أدلى السفير هوانج بينج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في نيويورك، بملاحظات افتتاحية.

وتقول الهيئة الرقابية في الشكوى إن وزارة العدل يجب أن تحقق في هذه التبرعات.

وتنص الشكوى على أنه "اختصار، يجب على وحدة FARA التابعة لوزارة العدل التحقيق في بن ومركز بن بايدن لتحديد ما إذا كانت هناك أي شروط صريحة أو ضمنية مرتبطة ب 67 مليون دولار من التبرعات والعقود من الصين، أو فهم عام، إما للتخلي عن انتقاد الصين وسياساتها أو لتبني وجهات نظر معينة حول ذلك البلد".

واشتد التحقيق الفيدرالي مع هانتر بايدن في الأسابيع الأخيرة حيث يسعى المدعون العامون من مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير للحصول على شهادة هيئة محلفين كبرى حول دخله الأجنبي، والذي يشمل شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية، بوريسما هولدنجز المحدودة.

وقد وثقت وسائل الإعلام الكبرى مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز عدد رسائل البريد الإلكتروني من الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك بوست.

في أواخر مارس، أصدر السيناتور رون جونسون، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، وتشاك جراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إيصالا يدعي أنه يظهر أن CEFC، وهي شركة طاقة صينية تسيطر عليها الدولة، دفعت 100 ألف دولار لشركة ويلز فارجو لخدمات المقاصة، مع 'مزيد من الائتمان' يذهب إلى أوواسكو، وهي شركة هانتر بايدن.