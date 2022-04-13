الفقي: أم كلثوم كانت متواضعة.. وعنايات الحكيم من عرفتني بالعندليب.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن كان لدي صورة خيالية للسيدة أم كلثوم حتى التقيتها ووجدتها سيدة متواضعة جدا، والشيخوخة تمكنت منها قبل وفاتها بعامين.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أنه صدمت عند لقائي أم كلثوم لأنها كانت مجهدة، والمرض تمكن منها

وتابع المحلل السياسي، أن زوجتي تختلف معي في حب الأنتيكات، وكوكب الشرق أم كلثوم.

وأشار المحلل السياسي إلى أن السيدة عنايات الحكيم هي من عرفتني بعبد الحليم حافظ، مؤكدا أن الرئيس الأسبق مبارك كان يميل إلى الرياضيين أكثر من الفنانين.